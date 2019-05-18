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Конфликт в Сирии 17 минут назад

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18 мая 201907:50

Сирия отразила очередной ракетный удар Израиля

EPA

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили в пятницу обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот.

Воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы. По данным местных телеканалов, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города, сообщает ТАСС.

Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.

По мнению МИД России, подобные удары являются необоснованными.

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