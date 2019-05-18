Россиянин Александр Головин – в заявке "Монако" на матч чемпионата Франции

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграет с "Амьеном". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

Помимо россиянина в заявку вошли еще 19 футболистов: голкиперы Даниел Субашич, Сейду Си оборонцы Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Сеск Фабрегас и нападающие Радмель Фалкао, Желсон Мартинш, Жорж-Кевин Н’Куду, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.

Le groupe de l'AS Monaco 🇲🇨 pour #ASMASC qui aura lieu demain à 21h au Stade Louis-II 🔴⚪️ pic.twitter.com/daZItQz48z — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 мая 2019 г.

"Монако" за два тура до окончания чемпионата с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета, а "Амьен" расположился строчкой выше, имея в активе 35 очков. Матч состоится в субботу, 18 мая и пройдет на поле стадиона "Луи II", начало – в 22:00 по московскому времени.