По стопам старшего брата. Александр Емельяненко хочет драться в Японии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил организаторам известного японского промоушна ММА Rizin FF о своем желании драться на площадках Страны Восходящего солнца. Напомним, что старший брат спортсмена Федор сделал себе имя как раз выступая в Японии.

"Приветствую, друзья! Это Александр Емельяненко. Вот моя почта. Я хочу драться в Японии!", – написал Емельяненко на официальной странице Rizin FF в социальной сети Instagram. Пока руководители лиги никак не отреагировали на обращение российского бойца-скандалиста.

Напомним, что вышедший из тюрьмы Емельяненко-младший пока проводит бои в России. Весной должен был выступать на турнире RCC 6, но поединок был отменен из-за его задержания полицией в Кисловодске. А бой в Самаре перенесли из-за падения спортсмена с велосипеда. Недавно Александр снова попал в полицию из-за истории с распитием спиртного в неположенном месте.