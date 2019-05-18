В Екатеринбурге полиция задержала пятерых противников строительства храма

В субботу правозащитница Ольга Иванцева рассказала "Интерфаксу" о задержании участников протестной акции в Екатеринбурге. По словам Иванцевой, полицейские задержали пять человек. Митинг не был санкционирован властями.

С начала недели в городе проходят выступления жителей против строительства собора Святой Екатерины. Местом стройки выбран сквер на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга. Всего полиция задержала 98 человек, из них суд назначил тридцати административный арест.