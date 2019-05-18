Федерация футбола Украины объявила о смене названия

Федерация футбола Украины на XXII Конгрессе организации в Запорожье объявила о смене своего названия. В рамках ребрендинга, который был начат еще три года назад, ФФУ переименована в в Украинскую ассоциацию футбола.

"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА, – сообщил глава организации Андрей Павелко. И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза".

Также Павелко объяснил, по какому принципу выбрано новое наименование федерации футбола страны: "Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA – Украина и F – футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире".