Московский "Спартак" может купить хавбека "Брюгге" Ванакена

Хавбек бельгийского клуба "Брюгге" Ханс Ванакен может перейти в московский "Спартак". Стоимость футболиста на трансферном рынке колеблется от 10 до 12 млн евро, а "красно-белые" хотели бы усилить позиции в середине поля и эта цена, похоже, вполне устраивает боссов "Спартака".

Представители экс-чемпионов России даже побывали на матче "Брюгге" со "Стандардом", где просматривали полузащитника, сообщает издание "Спорт-экспресс". Ванакен провел на поле все 90 минут игры, а его команда уступила сопернику со счетом 0:2. Тем не менее, у бельгийца просматривается еще и неплохой атакующий потенциал: он в этом сезоне во всех матчах забил 17 мячей.