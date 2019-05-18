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18 мая 201911:50

Бокс. Уайлдера могут наказать за угрозу убийством в адрес Бризила

В американском Бруклине должен пройти бой двух ведущих тяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC) – действующего чемпиона Деонтея Уайлдера и претендента на титул Доминика Бризила. Ситуация вокруг поединка осложняется тем, что оба атлета демонстрируют запредельную ненависть друг к другу.

История непростых отношений Уайлдера и Бризила началась летом 2017 года, когда они одновременно проводили очередные бои и после побед сошлись в холле одного из отелей. Сейчас трудно найти виновника той ссоры – кажется, Бризила оскорбил брат Уайлдера, — но с тех пор супертяжи не выносят друг друга. И теперь их предстоящий бой стал настоящей войной.

В боксе почти традиционно соперник поливают друг друга словесной грязью, но в этот раз оба спортсмена явно перегнули палку. А Уайлдеру даже грозит расследование со стороны WBC по поводу его слов о том, что Бризил умрет во время боя, а сам бокс является спортом, в котором не накажут за убийство.

"Слова Уайлдера вызывают сожаление и идут вразрез с идеей бокса, — отметил в официальном комментарии ситуации президент WBC Маурисио Сулейман. – Знаю Деонтея давно и такие высказывания его не красят. Его метафоры противоречат этическому кодексу WBC. Мы рассмотрим его высказывания". Правда, не очень понятно, как организация может наказать своего чемпиона.

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