Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"

В Москве оперативники нашли ту самую "маму в маске", которая бросила свою дочку в поликлинике.

Эти кадры сделаны сразу после допроса в полицейском участке. Мать, по некоторым данным, — гражданка Украины, которая бросила свою дочь в детской поликлинике. Лицо в темноте видно плохо. Но ответы на вопросы позволяют, как минимум, составить психологический портрет девушки.

"Возможно, вы поймете меня когда-нибудь, возможно, и не поймете", — говорит женщина. Внятно объяснить свой поступок она смогла в разговоре со следователем.

- По какой причине вы оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?

- Не справляюсь с обязанностями.

- По какой причине не передали дочь в детское учреждение?

- Не додумала.

Силовики уже пообщались и с бабушкой ребенка. Девочка, по ее словам, в последнее время была обузой для матери. Та строила новые отношения и решила избавиться от дочери, которая, судя по всему, мешала личному счастью. После допроса в полицейском участке задержанную увезли в Следственный комитет.

Преступление попало в объектив камеры наблюдения. Девушка — ее лицо скрывает медицинская маска — заходит в поликлинику. На руках у нее — ребенок. Теряется в коридорах. И уже через три минуты выходит из здания. Одна.

Брошенную малышку нашли в конце рабочего дня. Чистая, опрятная, с заплетенными хвостиками. Девочку — она слегка простужена — отправили в больницу.

По-украински она понимает лучше, чем по-русски, поэтому сложно сказать, сколько ей лет. Сама девочка показывает два пальчика. Но, судя по особенностям развития, ей все-таки ближе к трем. С именем тоже непонятно. Сначала отзывалась на Нину, потом — на Надю.

"Она — молодец. Она понимает все рекомендации: сними ботиночки, покажи лошадку. Она совершенно развита по возрасту. Очень общительная. Не пугается незнакомых людей", — отметила Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по права ребенка.

В больнице девочка проведет несколько дней, пока врачи не вылечат простуду. После этого судьбой ребенка займутся органы опеки. Другие органы тем временем уже занялись судьбой матери. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.