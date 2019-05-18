Зеленский высказался по возвращению Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма — "долгий путь".

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе", — написал Зеленский в Facebook в субботу.

В день 75-летия депортации части населения Крыма в Среднюю Азию Зеленский отметил, что крымские татары "снова стали жертвами репрессий".

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших от ложных обвинений в сотрудничестве с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны.