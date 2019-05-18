Лазарев приготовил для зрителей "Евровидения" двойников и молнии

Сергей Лазарев выступит в финале конкурса "Евровидение" под пятым номером. Заключительная часть шоу пройдет в субботу в Выставочном центре столицы Израиля, пишет ТАСС. В 2016 году Лазарев уже участвовал в песенном конкурсе и занял третье место.

Сейчас клип российской певца, который в Тель-Авиве исполнит песню Scream, входит в пятерку самых популярных видео на YouTube-канале "Евровидения". Scream также вошла в чарты ITunes 11 европейских стран. Конкурсную песню для Лазарева написали Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос и Шарон Вон.

Как ожидается, во время выступления восемь цифровых экранов будут создавать двойников Сергея Лазарева, а на сцене будут имитироваться молнии и дождь.

По данным букмекерских контор, фаворитом конкурса является певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Шансы на его победу оцениваются в 47 процентов.

Победителя "Евровидения" определит итог голосования зрителей из 41 страны. Финал шоу в прямом эфире покажет телеканал "Россия" в 22.00 по московскому времени.