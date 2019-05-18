Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Екатерины, сообщается на сайте регионального департамента информполитики. Перечень альтернативных мест для строительства будет опубликован в понедельник, пообещал губернатор. Куйвашев пообещал, что в качестве альтернативы будут предложены как минимум четыре территории.

Параллельно в Екатеринбурге готовят вопросы для голосования по строительству храма. Глава города Александр Высокинский сообщил, что в данный момент идут консультации "с самыми крупными, самыми опытными компаниями, занимающимися соцопросами". Мэр отметил, что будут проведены два независимых опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма.

Ранее в столице Урала часть жителей выступила против строительства храма Святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. Столкновения между противниками и сторонниками строительства начались 13 мая и контролировались Росгвардией, порядка 100 активистов привлечены к административной ответственности, 33 участника протестов арестованы на срок до 15 суток.

Позднее президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга. Храм должен объединять людей, а не разъединять, отметил глава государства.