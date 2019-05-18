Видео со Штрахе на Ибице: Курц не намерен сохранять коалицию

Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен ликвидировать правящую коалицию и организовать новые парламентские выборы. Об этом в субботу сообщают европейские средства массовой информации, пишет "Интерфакс". О дате голосования пока сведений нет, но эксперты оценивают шансы на успех Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем, как высокие.

Австрийский канцлер резко отреагировал на скандал, в котором ключевую роль играет вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись разговора, на которой Штрахе и российская бизнес-леди Алена Макарова обсуждают продажу россиянке издания Kronen Zeitung в обмен на финансирование избирательной кампании будущего вице-канцлера.

Встреча была организована на вилле в Ибице в 2017 году. Журналисты отмечают, что стороны были сильно пьяны.

По данным газеты Welt, беседа длилась шесть часов. Журналисты уверены, что Макарова была только "приманкой", так как в здании были установлены скрытые камеры. Прокуратура Австрии выясняет подлинность записи, а также организатора "ловушки" для лидера Австрийской партии свободы Штрахе.