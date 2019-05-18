В Крыму построен мемориал жертв депортации

Мемориальный комплекс "Сирень" в Крыму в память о жертвах депортации 1941—1944 годов практически готов, основные строительные работы завершены, сообщил руководитель госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан региона Ленур Абдураманов.

"Остались чистовые работы и благоустройство", — цитирует Абдураманова "Интерфакс". На территории мемориала разместятся музей, часовня и мечеть, а также вагон-теплушка, в которых проводилась депортация. Полностью объект будет готов к концу года.

18 мая в Крыму отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Как известно, во время Великой Отечественной войны из-за коллаборационистских настроений, массового сотрудничества с фашистами и расправ над советскими партизанами население отдельных территорий (в основном Кавказа и Крыма) переселялось в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Помимо крымских татар с полуострова депортированы местные немцы, итальянцы, армяне, болгары и греки.

Строительство мемориального комплекса "Сирень" началось в 2015 году на одноименной железнодорожной станции, с которой в мае 1944 года были вывезены в вагонах-теплушках более 70 тысяч крымских татар (30% от общего числа депортированных с полуострова). На эти работы выделено 400 миллионов рублей.

Во время траурных мероприятий муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвали извлекать уроки из прошлого, но жить будущим в межконфессиональном согласии.