Большинство футболистов "Барселоны" против прихода Антуана Гризманна

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны". И причина не в потенциально большой сумме контракта, а в том, что большинство футболистов каталонского клуба против его перехода.

Раздевалка чемпионов Испании выступила против прихода француза. Главной причиной стало то, что прошлым летом Гризманн отклонил предложение "Барселоны", но не только отказал каталонцам, но постарался сделать из этого шоу. Его поведение в тот момент и документальный фильм "Решение" многие игроки "Барсы" восприняли как неуважение к их клубу.

Ранее прошли слухи, что с Гризманном созванивался лидер каталонцев Лионель Месси, но, однако, аргентинец уверил команду, что никаких переговоров с французом не вел. В целом же многие игроки основы "сине-гранатовых" думают, что Гризманн не подходит команде ни по игровым кондициям, ни по человеческим качествам.

"Помимо всего прочего, он еще и флюгер", – приводил испанское издание Diario Sport слова одного из футболистов. Как поведет себя руководство "Барселоны", пока совершенно неясно. Впрочем, на француза претендует не один только чемпион Испании.