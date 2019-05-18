Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

Очевидцы сняли на видео неадекватного водителя маршрутки и его задержание неравнодушными гражданами. Инцидент, попавший в объектив, произошел в минувшую субботу, 17 мая, на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков в Кемерове.

Мужчина, находившийся за рулем автобуса ПАЗ, выехал на тротуар и снес столб, после чего выехал на дорогу и продолжил движение как ни в чем не бывало.

Несколько свидетелей произошедшего остановили маршрутку, извлекли из кабины водителя и скрутили его. Как сообщают СМИ, впоследствии его передали прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

По некоторым данным, задержанный находился в состоянии опьянения, однако эти сведения пока не нашли подтверждения в официальных источниках.