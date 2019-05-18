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18 мая 201920:59 Денис Давыдов

Роспуск Рады: чем ближе инаугурация, тем больше спекуляций

20 мая на Украине — инаугурация Владимира Зеленского. И время там сейчас так спрессовано, что новости от уходящей и новой власти так и сыплются. Еще вчера казалось, что Верховная Рада обезоружила Зеленского. Как буквально за одну ночь все, возможно, развернулось в пользу Зеленского?

Чем ближе инаугурация на Украине, тем больше спекуляций, распустит или нет новый президент Верховную Раду. Накануне в Интернете появился якобы черновик якобы первого указа Владимира Зеленского — о назначении внеочередных выборов в парламент. Основания нашлись в Конституции. У действующих депутатов нет коалиции еще с 2016 года.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", — сказано в документе.

Дата внеочередных выборов — 14 июля. Но в окружении Зеленского бумагу поспешили назвать фейком. При этом не отрицали: рассматривают возможность досрочного прекращения депутатских полномочий.

"Наша команда готовит разные варианты развития ситуации. Есть вариативность в решениях, и один из вариантов — это роспуск Рады", — сказал член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

А еще команда Зеленского готовит "аудит" Украины, и начнется он, судя по всему, с переписи населения.

"Сегодня никто не понимает, что есть в государстве и кто есть в государстве. Чтобы проводить реформы, нам нужно знать человеческий, финансовый и временной ресурсы. То, чем мы займемся в первые сто дней, — это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", — отметил Руслан Стефанчук.

Отправляя советников в телеэфир, будущий президент пока остается в тени. За Зеленского другие говорят: готов к диалогу с Россией, но он сам в День сталинской депортации крымских татар , заявил, что будет возвращать Крым в состав Украины.

Неслучайным в эти дни выглядит возвращение на Украину беглого олигарха Игоря Коломойского, которого считают негласным спонсором кампании Зеленского. Накануне вечером миллиардер вроде как случайно замечен в одном из ресторанов Киева. Говорит, вернулся не в политику — дела семейные потянули на родину.

"Просто приехал домой. Два года не был на родине. Собираюсь здесь быть в связи с семейными обстоятельствами", — заверил Коломойский.

- Можно будет вас увидеть в администрации президента Зеленского?

- Нет, я собираюсь жить на Украине и получать удовольствие от жизни здесь безо всяких посещений.

Бизнесмен отнекивается от любых намеков на связь с Зеленским. Хотя рядом с Коломойским – человек, на телефоне, которого логотип команды избранного президента. Но олигарх уверяет: его даже на инаугурацию не звали: "Меня не приглашали. Я не понимаю, как это выглядит. Дресс-код, бабочки. Галстуки — это сложно".

Список почетных иностранных гостей почти сформирован. Точно будут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии. Остальные страны и организации-"партнеры" представлены все больше помощниками руководителей и послами.

А действующий президент Порошенко под конец срока отметился веером указов об отставках. Среди уволенных – советники, в том числе бывший генсек НАТО Расмуссен и Мария Гайдар.

Новый президент новую команду собирается набирать по объявлениям. Зеленский заявил, что устроит конкурс на разные должности — от помощников до глав областей.

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