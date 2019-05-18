Тема:
Выборы на Украине 37 минут назад
Роспуск Рады: чем ближе инаугурация, тем больше спекуляций
20 мая на Украине — инаугурация Владимира Зеленского. И время там сейчас так спрессовано, что новости от уходящей и новой власти так и сыплются. Еще вчера казалось, что Верховная Рада обезоружила Зеленского. Как буквально за одну ночь все, возможно, развернулось в пользу Зеленского?
Чем ближе инаугурация на Украине, тем больше спекуляций, распустит или нет новый президент Верховную Раду. Накануне в Интернете появился якобы черновик якобы первого указа Владимира Зеленского — о назначении внеочередных выборов в парламент. Основания нашлись в Конституции. У действующих депутатов нет коалиции еще с 2016 года.
"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", — сказано в документе.
Дата внеочередных выборов — 14 июля. Но в окружении Зеленского бумагу поспешили назвать фейком. При этом не отрицали: рассматривают возможность досрочного прекращения депутатских полномочий.
"Наша команда готовит разные варианты развития ситуации. Есть вариативность в решениях, и один из вариантов — это роспуск Рады", — сказал член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.
А еще команда Зеленского готовит "аудит" Украины, и начнется он, судя по всему, с переписи населения.
"Сегодня никто не понимает, что есть в государстве и кто есть в государстве. Чтобы проводить реформы, нам нужно знать человеческий, финансовый и временной ресурсы. То, чем мы займемся в первые сто дней, — это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", — отметил Руслан Стефанчук.
Отправляя советников в телеэфир, будущий президент пока остается в тени. За Зеленского другие говорят: готов к диалогу с Россией, но он сам в День сталинской депортации крымских татар , заявил, что будет возвращать Крым в состав Украины.
Неслучайным в эти дни выглядит возвращение на Украину беглого олигарха Игоря Коломойского, которого считают негласным спонсором кампании Зеленского. Накануне вечером миллиардер вроде как случайно замечен в одном из ресторанов Киева. Говорит, вернулся не в политику — дела семейные потянули на родину.
"Просто приехал домой. Два года не был на родине. Собираюсь здесь быть в связи с семейными обстоятельствами", — заверил Коломойский.
- Можно будет вас увидеть в администрации президента Зеленского?
- Нет, я собираюсь жить на Украине и получать удовольствие от жизни здесь безо всяких посещений.
Бизнесмен отнекивается от любых намеков на связь с Зеленским. Хотя рядом с Коломойским – человек, на телефоне, которого логотип команды избранного президента. Но олигарх уверяет: его даже на инаугурацию не звали: "Меня не приглашали. Я не понимаю, как это выглядит. Дресс-код, бабочки. Галстуки — это сложно".
Список почетных иностранных гостей почти сформирован. Точно будут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии. Остальные страны и организации-"партнеры" представлены все больше помощниками руководителей и послами.
А действующий президент Порошенко под конец срока отметился веером указов об отставках. Среди уволенных – советники, в том числе бывший генсек НАТО Расмуссен и Мария Гайдар.
Новый президент новую команду собирается набирать по объявлениям. Зеленский заявил, что устроит конкурс на разные должности — от помощников до глав областей.
Ранее по теме
-
Зеленский извинился перед украинцами и пригрозил Раде2 часа назад
-
Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады4 часа назад
-
Володин диагностировал у Зеленского деменцию6 часов назад
-
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара6 часов назад
-
Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы7 часов назад
-
Зеленский высказался по возвращению Крыма9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Агрессивная Россия рядом с НАТО": британцы высмеяли своих военных
- Зеленский высказался по возвращению Крыма
- Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба
- Кочарян освобожден под залог и поручительство
- Шварценеггера ударили ногой в прыжке
Евровидение-2019
-
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
- Десятка победителей первого полуфинала: подробности
- Десятка победителей второго полуфинала: подробности
- Немного роботов и баскетбольный мяч
- За две песни Мадонна получит миллион 350 тысяч долларов
Самое читаемое
-
Раскрыты страшные подробности падения двухлетней девочки в колодец, заполненный водой
- Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
- Российский постпред при ООН предложил британскому медицинскую помощь
- Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- Малолитражки и спорткары объявлены смертельно опасными
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
С Доренко простились коллеги и близкие, слушатели и зрители
- Ученого и писателя Геннадия Чагина выгоняют из собственного жилья
- В столице открыт еще один участок Северо-Восточной хорды
- "Николин день", "Ночь музеев" и велофестиваль: куда отправиться в выходные
- Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом