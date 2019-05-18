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18 мая 201922:43 Екатерина Фисенко

Петербург журчащий: сезон фонтанов открыт

В России к началу летнего сезона оживают фонтаны. Праздничное представление пройдет 18 мая в царстве фонтанов Петергофе: в этом году оно посвящено 220-летию Пушкина. Но ведь целое фонтанное хозяйство есть и в самом Санкт-Петербурге.

Так и начинается в Северной столице лето, когда под гимн города из пасти льва бьет 15-метровая струя. Самсон, разрывающий пасть льву, — снова главный герой водной феерии, блестит, как и 300 лет назад, когда Петр Первый повелел разбить парк — с "истуканами бронзовыми и каменными".

Это уже традиция — открывать фонтанные сезоны в Петербурге, отмечая такими праздниками. В этом году — 220 лет солнцу русской поэзии, а значит, на Большом каскаде — вся энциклопедия русской жизни. Под стихи Пушкина вода самотеком стекает по старинным трубам и выбрасывается в небо. Фонтанная столица начинает, северная подхватывает.

Петербург журчащий: летом убрать звуки транспорта, шум толпы — и Северная столица будет течь, капать, плескаться. Реки и каналы, но обязательно и фонтаны — место отдыха в большом городе.

Такой маленький, камерный фонтан вместе с дворцом и парком когда-то принадлежал Алексею Александровичу Романову. Великокняжескому семейству отлично спалось под шепот струй, но после советских десятилетий фонтан пришлось реставрировать. Чаша из неполированного гранита историческая, швы по старинной технологии заделаны свинцом. Но у этого 150-летнего "старичка" теперь есть абсолютно современное устройство, чтобы в вечно ветреном Петербурге гуляющих не окатывало водой.

Фонтан в Алексеевском саду был восстановлен в 2013 году, но сейчас в городе на Неве уже 53 работающих фонтана. Начали, конечно, с самых важных — в Александровском саду и у Эрмитажа. Памятники культурного наследия — для их воссоздания в Петербургском водоканале было создано целое подразделение. Специалисты по крупицам собирали техническую информацию и изучали историю фонтанов.

Знаменитые своим коварством грунтовые воды не дают сейчас попасть внутрь фонтана. Но вообще под этой исторической чашей — еще одна, перевернутая, в виде купола. В XIX веке там билось сердце фонтана — паровые насосы гнали воду из Невы и выбрасывали струи наверх. Теперь их нет, обычные электрические насосы гоняют воду по кругу — из чаши вниз в трубу и снова наверх.

Его действительно лечили. Инъекции в кирпичные своды, специальные мази на суставы труб. Фонтанное хозяйство Петербурга требует колоссального внимания и колоссальной энергии.

"Мы попросили жителей сказать, какие нужно отремонтировать фонтаны прежде всего. Они находятся в разных районах. Мы приступили к ремонту этих фонтанов. В наших планах – их три, и до конца года мы их отремонтируем. Мы будем это увеличивать, потому что Санкт-Петербург — это город фонтанов, все до одного должны быть отремонтированы и должны работать", — заявил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Традиция собирать народ на гулянья идет едва ли не с петровских времен. Поразить почтенную публику — так велел император. Но то же относится и к Петербургу. И эти тысячи струй дают ему и новый статус. Город на Неве, он ведь и город на сотне фонтанов.

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