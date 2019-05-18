Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

Неизвестный атаковал актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера во время его визита в ЮАР.

Момент нападения попал на видео – на записи видно, как некий мужчина, разбежавшись, ударил Шварценеггера ногой в прыжке.

Атака была осуществлена со спины, актер не ожидал нападения и не удержал равновесие.

Судя по кадрам, дебошир был оперативно скручен сотрудниками службы безопасности.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.