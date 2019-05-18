На Украине захвачен Свято-Успенский храм канонической церкви

Сторонники "новой церкви Украины" захватили Свято-Успенский храм Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ. Организовав живой коридор, захватчики оттеснили прихожан села Товтры Черновицкой области и помогли срезать замки и пройти в церковь активистам так называемой "Православной церкви Украины". Им помогали глава сельсовета и полиция.

Прихожане пытались отстоять храм, но полиция оттеснила общину сначала на крыльцо, а затем и за ворота храма. Сегодняшнюю всенощую службу им придется провести на улице.

"Новая церковь" Украины была образована в декабре 2018 года. Главой новой "автокефальной церкви" стал Епифаний Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, Константинопольский патриархат признал украинских раскольников. После этого давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось.