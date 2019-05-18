Акции "желтых жилетов": протестам исполняется полгода

Протестам "желтых жилетов" исполняется полгода. По всей Франции — марши и акции, участвуют 15,5 тысячи человек. Демонстранты настроены пока мирно, но беспорядков избежать не удалось.

В Реймсе группа людей в масках и капюшонах напала на отделение радиостанции France Bleu, передает телеканал "Россия 24". Там разбили окна.

Люди требуют реформ в экономике и социальной политике. Уступки властей — в частности, обещания понизить налоги — большинство активистов назвали профанацией.