Десять пассажиров автобуса пострадали в Санкт-Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за технической неисправности транспортного средства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло вечером в субботу, 18 мая. В автобусе "Нефаз", шедшем по 178-му маршруту, случилась поломка, он резко затормозил, в результате пассажиры упали на пол. В момент аварии в нем находились 15 человек. По факту происшествия проводится проверка.