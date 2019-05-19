Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии

Канцлер Австрии объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Причина — отставка вице-канцлера: публикация видеозаписи, на которой он обсуждает предвыборные планы, сломала не только его карьеру, но и разрушила правящую коалицию.

Видеозапись, которую синхронно опубликовали сразу два влиятельных немецких издания, сделана в 2017 году на одной из вилл острова Ибица. В кадре — вице-канцлер Австрии, он же глава Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Вместе со своим помощником они в неформальной обстановке обсуждают предвыборную программу с некоей блондинкой. Судя по всему, речь идет о покупке доли в австрийской газете, чтобы продвигать партийные интересы.

"Послушайте, если она действительно завладеет газетой заранее, за пару недель, то у нас будет шанс, которого нет у других. Тогда мы получим не 27 процентов, а 34. Смотри, как только она вступает во владение "Кронен цайтунг", мы должны будем сказать, что есть три-четыре человека, которых нужно поддержать, и три-четыре человека, которых нужно подвинуть", — говорит вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе записанной беседы.

В принципе, это обычный разговор европейских политиков, отмечает пресса, разумеется, не для записи. Сам Штрахе после обнародования записи заявил, что никакого сговора не было, и подчеркнул, что беседовал с гражданкой Латвии, то есть, страны, которая входит в Евросоюз. Девушка хотела переехать в Вену и искала объект для инвестиций, но в итоге все ограничилось только разговорами. К тому же, фразы на записи вырваны из контекста.

Хайнц-Кристиан Штрахе подчеркивает: "Единственное уголовное преступление, которое тут присутствует, это постановочная ловушка спецслужб с незаконными записями, где кто-то ждал два года и затем отправил это. И да, это было целенаправленное политическое убийство".

Время обнародования видеозаписей выбрали неслучайно: через неделю выборы в Европарламент. У австрийских политиков были неплохие шансы увеличить свое присутствие в Брюсселе, но ролик достиг своей цели: в стране тут же потребовали отставки Штрахе, а у офиса канцлера тут же появились протестующие — около тысячи, что для спокойной Вены нехарактерно.

В итоге вице-канцлер заявил об уходе со своего поста. Австрийская партия Свободы, которая вместе с Австрийской народной партией составляла коалиционное правительство, осталась без лидера, а позже канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что распускает коалицию. "После вчерашнего видео я должен честно сказать: всё, достаточно! Я осуждаю метод, которым была получена эта информация, но сути это не меняет. По-настоящему проблематичными я считаю идеи злоупотребления властью и деньгами налогоплательщиков, а также обращение со СМИ в нашей стране. Сегодня я предложил президенту страны как можно быстрее провести досрочные выбор", — -заявил он.

Дата новых выборов в нижнюю палату австрийского парламента пока неизвестна. Местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что они могут пройти в июле или сентябре.