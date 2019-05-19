Европейские правые выступили единым фронтом

Перед выборами в Европарламент в Милане прошел митинг представителей правых партий из 11 стран Старого Света. У себя на родине они считаются евроскептиками и активно критикуют политику Брюсселя.

Митинг в несколько тысяч человек на центральной площади Милана. Здесь сторонники правых не только из Италии — из Франции, Германии, Финляндии и Голландии: финальная мобилизация перед грядущими выборами в Европарламент.

Правые партии Европы на этот раз идут одним фронтон. На сцене — 12 их лидеров со всего континента. Пожалуй, главная звезда — Марин Ле Пен с ее Национальным объединением. Опросы показывают, что вместо нынешних шести мест в Европарламенте французские националисты получат 26. Избиратели Пятой республики голосуют за прагматизм — низкие налоги, борьба с нелегальной миграцией и — почти постоянно звучит в речах — налаживание отношений с Россией.

На пресс-конференции Марин Ле Пен говорит о вреде санкций. На вопрос, приносят ли пользу Европе санкции против России, она отвечает: "Нет, конечно, нет! Они приносят только вред. Их надо отменять и в целом менять отношения с Россией на конструктивные и прагматичные".

В скорости роста популярности с Марин Ле Пен конкурирует немецкая "Альтернатива для Германии". На выборах 2014 года она получили лишь одно место в Европарламенте, в нынешнем же году собирается улучшить результат в 11 раз. Федеральный представитель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мётен подчеркивает: "Мы не националисты. Мы просто хотим построить Европу со здравым смыслом, повернуть ее обратно к людям". Говоря о том, какие отношения в Россией будет отстаивать партия, Йорг Мётен отметил: "Хорошие отношения, мы в них очень заинтересованы. У нас — у немцев — широкие экономические связи с Россией. Вот чем надо заниматься. Я это отстаиваю. Я люблю Россию".

До большинства в Европарламенте националистам еще очень далеко. Их альянс "Европа Наций и Свобод" получит, судя по опросам, около 10 процентов мест, что они уже считают огромной победой.