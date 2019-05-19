"Евровидение 2019": победу одержал представитель Нидерландов

На прошедшем в Израиле международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" по итогам голосования зрителей и профессионального жюри победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

Финал песенного конкурса прошли в ночь на воскресенье, 19 мая, в Тель-Авиве, в нем приняли участие представители 26 стран.

Представляющий в этом году Россию певец Сергей Лазарев выступил в финале под пятым номером. По итогам голосования он стал третьим.

Евровидение — ежегодный конкурс песни, в котором принимают участие страны-участницы Европейского вещательного союза, напоминает "Интерфакс". Он проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире. С 2015 года в конкурсе "Евровидение" принимает участие Австралия.