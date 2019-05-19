Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку. Российские гимнастки одержали победу в командных соревнованиях.

По итогам выступлений в квалификации и групповых упражнениях россиянки набрали 216,225 балла. Следом за Россией на пьедестале расположилась команда Белоруссии, набравшая 206,000 балла. А замкнула тройку призеров сборная Болгарии – у нее 202,075 балла.

Соревнования продолжатся 19 мая, когда в борьбу за медали турнира в упражнениях с отдельными предметами вступят Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова.