Грищук вышел в 1/4 финала московского этапа Гран-при FIDE, победив Карякина

Российский гроссмейстер Александр Грищук пробился в четвертьфинал этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве в Центральном доме шахматиста. В первом раунде он обыграл соотечественника Сергея Карякина.

Грищук по ходу второй партии играл черными фигурами и взял верх над своим соперником, набрав 1,5 очка. В первой партии, где Грищук играл белыми, между шахматистами была зафиксирована ничья.

Кроме Грищука в 1/4 финала также пробились еще три российских гроссмейстера: Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Даниил Дубов.

Свидлер обыграл в первом раунде соотечественника Никиту Витюгова и за путевку в полуфинал теперь поспорит с поляком Радославом Войшатеком. Непомнящий взял верх над армянином Левоном Ароняном и теперь его соперником по четвертьфиналу будет китаец Вэй И. Дубов же в первом раунде вышел победителем в партиях с голландцем Анишем Гири.

Соперники Непомнящего и Дубова определятся после того, как в других парах будут определены победители. По итогам двух партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда и американец Уэсли Со, а также представитель Азербайджана Теймур Раджабов и американец Хикара Накамура не смогли выявить сильнейшего — им предстоит провести тай-брейк. Он состоится 19 мая.