Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию, а Януковича - нет

Украинским журналистам удалось посмотреть список приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Как сообщило издание "Украинская правда", среди гостей ожидают Петра Порошенко и всех бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича.

Вступление в должность Зеленского начнется с принесения присяги в Верховной Раде в 10 утра. Затем президент примет официальные делегации в Мариинском дворце, пишет РИА Новости.

"После этого Зеленский отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств", — рассказали журналисты.

Во втором туре выборов за Зеленского проголосовали 73,22 процента избирателей.