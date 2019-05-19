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19 мая 201909:59

Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию, а Януковича - нет

EPA

Украинским журналистам удалось посмотреть список приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Как сообщило издание "Украинская правда", среди гостей ожидают Петра Порошенко и всех бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича.

Вступление в должность Зеленского начнется с принесения присяги в Верховной Раде в 10 утра. Затем президент примет официальные делегации в Мариинском дворце, пишет РИА Новости.

"После этого Зеленский отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств", — рассказали журналисты.

Во втором туре выборов за Зеленского проголосовали 73,22 процента избирателей.

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