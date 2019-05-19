Мария Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Мария Бутина записала видеообращение, впервые за десять месяцев заключения. Она поблагодарила жителей России за поддержку, заявила, что собирается подавать апелляцию и сообщила, что собирает средства на оплату услуг адвокатов. Пока Мария находится в транзитном пункте штата Оклахома, в распределительном центре. Оттуда ее вскоре должны перевести в федеральную тюрьму, передает телеканал "Россия 24".

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне летом прошлого года. Ее без каких-либо доказательств обвинили в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство. Почти полгода ее держали в одиночной камере, девушку лишали сна, не пускали к ней врачей и дипломатов. В итоге она пошла на сделку со следствием, ее признали виновной, и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. А так как она уже провела большую часть этого срока за решеткой, на свободу Бутину должны выпустить в ноябре этого года.