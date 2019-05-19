Скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.

Совокупный возраст Масао и его супруги Мияко составлял почти 210 лет. По этим показателям пара была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее этот рекорд принадлежал паре из Норвегии Гурдрен и Карлу Дольвен, которые прожили вместе на 57 дней меньше четы Мацумото.

Свадьба Масао и Мияко прошла в 1937 году, вместе они прожили 81 год и 201 день. У четы Мацумото пять дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Официальной причиной смерти Мацумото стала сердечная недостаточность.