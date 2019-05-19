Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами. "Был период, когда они были значительно сильнее правительства", — напомнил глава Сбербанка. "Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи", — добавил он.

Греф также объяснил, почему в России не любят реформаторов и либералов, к которым его и причисляют. С 90-х годов, по его словам, "у людей остался страх" к слову "реформа" и определению "реформатор".

"Что касается либерала, в нашей стране это ярлык, который активно пропагандируется как негативный, но слово "либерал" — от слова "свобода"", — напомнил Греф. Свобода – это одна из больших человеческих ценностей. "И в общем все люди по своей натуре либералы", — добавил он.