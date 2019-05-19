Пушков объяснил, почему Зеленскому не стоит слушать Саакашвили

Российский сенатор Алексей Пушков не рекомендует избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому прислушиваться к советам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как написал Пушков в Twitter в воскресенье, в вопросах отношений с Россией отставной политик "тот ещё советчик".

Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 мая 2019 г.

"Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. ", — напомнил Пушков.

Ранее Саакашвили назвал Россию "недоговороспособной" и порекомендовал Зеленскому бороться с Петром Порошенко.

В Грузии Михаил Саакашвили заочно осужден. Он также лишен гражданства Украины и ему запрещен въезд в страну до 2021 года.