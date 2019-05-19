Путин и Помпео не обсуждали Украину
Автор: Дмитрий Киселёв
В Сочи на прошедшей неделе прилетали главы дипломатий Китая и Америки — министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Майкл Помпео. Беседы с Сергеем Лавровым у коллег шли как по двусторонним отношениям — с Китаем они прекрасные, а с Америкой дела идут из рук вон плохо — так и по широкой международной повестке. Она понятна: Сирия, Афганистан, Венесуэла, Иран... Здесь тоже с Китаем у нас полное понимание и взаимодействие.
Одной из целей визита в Россию Ван И была подготовка предстоящего визита в Россию председателя Си Цзиньпина. Путин принял китайского министра. С Америкой — договариваться труднее. После трехчасовой встречи с Сергеем Лавровым Майка Помпео также принял президент Путин.
Это не переговоры — за полтора часа удалось лишь перечислить темы взаимного интереса и уточнить позиции в разногласиях. Помпео был принят вскоре после звонка Трампа. Как его представитель и гонец. Прорыв в отношениях не ожидался, хотя договорились, что президенты России и США встретятся на полях G20 к концу июня в Японии.
В целом Путин оценивает фазу отношений с Америкой сдержанно, спокойно наблюдая, как партнеры дозревают.
"Мы так чувствуем, что у американских партнеров есть заинтересованность в том, чтобы восстанавливать отношения. Дело не в нас, дело в наших американских партнерах. Как только они созреют для этого, как внутриполитическая ситуация у них изменится таким образом, чтобы можно было работать, мы готовы в то же самое время включить все что нужно с нашей стороны", — отметил Владимир Путин.
Подробно о российско-американских встречах в Сочи — в программе "Москва. Кремль. Путин".
Автор: Павел Зарубин
В России высокопоставленных американцев не было уже давно, и членам делегации показывали рукой, куда же тут идти. Сам Помпео, оказывается, все это время сидел в автомобиле и ждал Лаврова.
На джипе, из которого вышел американский госсекретарь, — российские номера, дипломатические. Регион – "Москва". Еще недавно даже в этой обычной для организации визитов практике многие в Вашингтоне усмотрели бы вмешательство России. Теперь, после доклада Мюллера, американцев словно немного отпустило.
Свой разговор Лавров и Помпео потом назовут откровенным, полезным и заявят о необходимости нормализации отношений.
Американские журналисты уже фотографировали луну, когда пресс-секретарь президента сообщил: встреча скоро начнется, ну, а дальше — как пойдет.
- А долго ждать? – поинтересовались журналисты.
- От 30 минут до трех часов, — ответил Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь главы государства.
Когда Помпео сообщили, что он может направиться в кабинет к Путину, американский госсекретарь на ходу начал поправлять галстук. Неожиданно для Помпео российский президент вошел в зал сзади от него. Первое рукопожатие.
"Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное: в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и любого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь", — заявил Владимир Путин.
"Мы можем работать вместе для того, чтобы все наши народы более успешно жили. Президент Трамп попросил меня, чтобы я приехал именно с этим сообщением", — сказал госсекретарь США.
То, что на этот раз атмосфера российско-американских переговоров была, как минимум, более доброжелательной, демонстрировало и поведение журналистов из США — обычно они начинали массово кричать про вмешательство в выборы, сейчас только один человек что-то начал говорить, да и то как-то очень вкрадчиво.
- Мистер Помпео, есть ли у вас предварительные условия, которые вы предъявите президенту, об освобождении Российской Федерацией 24 украинских моряков? – спросил американский репортер.
Какие же потрясением, наверное, было для того же журналиста потом узнать, что про Украину на той встрече не вспомнили вообще ни разу. И это тем более удивляло, учитывая, что Трамп уже успел заявить, что хотел бы новой встречи с Путиным.
- Два раза встречи срывались в последний момент. Есть ли хоть какая-то уверенность, что в этот раз все-таки они могут быть?
- Да, мы действительно можем с уверенностью констатировать, что позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержены стремительным изменениям. Поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений, — подчеркнул Дмитрий Песков.
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