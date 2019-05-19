Секретный иск: SpaceX подает в суд на правительство США

Компания SpaceX подает в суд на правительство США. Об этом сообщает издание Washington Post.

В чем суть претензий Илона Маска к Белому дому — никто не знает, компания заранее попросила засекретить детали своего иска. Такую скрытность в SpaceX объясняют опасениями, что в прессу просочится конфиденциальная и служебная информация, передает телеканал "Россия 24".

Газета отмечает, что, скорее всего, компания надеется получить контракт от Пентагона на запуск спутников для Военно-воздушных сил страны. И хочет, чтобы власти разрешили ей принять участие в программе госзакупок наравне с лидерами рынка: корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.