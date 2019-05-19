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Выборы на Украине 1 минута назад
Стали известны планы Зеленских
После инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский примет участие в нескольких мероприятиях. Так, в понедельник, 20 мая, новый президент Украины поучаствует в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины. Затем чета Зеленских поприветствуют глав иностранных делегаций. На приеме с дипломатами и на двусторонних переговорах Зеленский будет один без первой леди.
Инаугурация Зеленского назначена на понедельник, 10 часов утра. Церемония состоится в сессионном зале Верховной рады. Сегодня вечером пройдет генеральная репетиция церемонии, в ней примут все структуры. Параллельно идет монтаж сцены у стен парламента.
Ожидается приезд пяти президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии), четырех заместителей премьер-министра (Белоруссии, Румынии, Словакии и Болгарии), вице-президента Турции, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши, делегации от США во главе с министром энергетики, Евросоюза, Чехии и Азербайджана. Экс-президента Украины Петра Порошенко Зеленский пригласил на инаугурацию, как и всех бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича.
Планы первой леди Елены Зеленской после вступления мужа в должность не изменятся. Ранее она неоднократно заявляла, что планирует и дальше заниматься любимым делом – писать сценарии для студии "Квартал 95". Помимо обязанностей супруги главы государства ей по традиции предстоит заниматься благотворительностью. Хотя Зеленская не раз сознавалась, что ей страшно занимать пост первой леди.
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