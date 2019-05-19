Борясь с Китаем, США ударили сами по себе

Как выглядит торговое противостояние США и Китая?

Пока Вашингтон ведет с Пекином торговую битву, в исследовательском аграрном центре Линшуй ведут свою – за урожай. Здесь обещают накормить весь Китай овощами и фруктами. В помощь — высокие технологии и уверенность, что придает центральное телевидение.

Для полуторамиллиардного Китая Кан Хуэй теперь — олицетворение борьбы с американской торговой агрессией. Образное выступление в китайских соцсетях распространяется со скоростью вирусной рекламы.

"Как сказал председатель Си, китайская экономика — это океан, а не маленький пруд, штормы не могут ему навредить. Океан останется собой даже после тысячи штормов", — слышно с экранов. Цитату Си Цзиньпина народное сопротивление дополнило слоганом "Говорить можно!".

И вот уже в отелях и ресторанах Сычуаня — плакаты: американским туристам предлагают доплатить 25% к счету. Возникли вопросы — вперед, в посольство. Там, конечно, уже доложили в Вашингтон об ответном ударе Пекина.

"С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.

Китайские 60 миллиардов долларов, конечно, не введенные Трапом 200 и уж тем более не анонсированные им же еще 325. Но и это — более пяти тысяч наименований американских товаров, что обложат заградительными пошлинами от 10 до 25%. Мясо и морепродукты, чай, кофе, алкоголь.

Китайские ритейлеры сохраняют спокойствие китайского дракона. Американские продукты в китайских магазинах, конечно же, есть, просто ассортимент очень ограничен. Да и встречаются они в основном в крупных супермаркетах. Вот, например, яблоки. На каждом – наклейка: USA. Стоят примерно столько же, сколько и китайские. Но это — исключение.

Обычно цены на американские товары выше в полтора-два раза. Пошлины сделают их еще менее доступными. Вот американский вазелин "пролез" на полки с косметикой. Сое уже не удастся. А ведь половина ее как раз шла на китайский рынок. Фермеры Иллинойса считают недополученные доллары. "Мы так и знали, что наши соевые бобы станут мишенью, какую обычно рисуют на спинах, и именно мы пострадаем больше всего", — возмущены они.

Трамп наотмашь ударил по своим же и экспортерам, и импортерам: американские бренды одежды и обуви шились все больше в Китае. Но в близорукости обвинил именно их.

"Сделайте свой продукт дома — в США — и нет тарифа. Мы являемся "копилкой", которую все хотят ограбить и воспользоваться. Хватит!" – заявил Трамп.

Но "Хватит!" сказали Трампу. "Он использовал слово "патриотизм", чтобы заставить нас замолчать. А на что мы будем развиваться, закупать новую технику?" – спрашивают фермеры.

Аргумент Белого дома: Китай покупает слишком мало и слишком много продает сам. Дисбаланс, который нужно исправить.

"Американская сторона ведет эту войну из-за жадности и невежества. Если США перестанут петушиться и лгать, их моральное превосходство разрушится", — пишут китайские СМИ.

То, что может позволить себе китайская пресса, не в стилистике китайского МИД. Там дипломатично призывают вернуться за стол переговоров, тем более что биржевые индексы на торговую битву отреагировали немедленно — обвалились по обе стороны океана. Просел и юань — минимум с начала года. Но для Народного банка Китая это было похоже на спланированную игру на понижение. Чем дешевле юань и дороже доллар, тем больше прибыль главной мировой фабрики и ее экспортеров, которые заодно и диверсифицируют поставки.

"Наш экспорт в крупные страны растет, например, в Германию он увеличился на 25%, а в Россию — на 101%", — сказал Сюй Лисинь, финансовый директор Yantai Tayho Advanced Materials.

Пекин изо всех сил старается продемонстрировать: взвинченные американцами пошлины – это, конечно плохо, но не критично. Журналисты CGTN сделали это наглядно.

"Кажется, что вся торговля США и Китая в прошлом году, — это много. Но когда вы сравниваете всю китайскую экономику в 13,4 триллиона долларов, то вон какая перспектива открывается. На самом деле китайско-американская торговля — это всего 5% всей китайской экономики. И это гораздо меньше, чем 1,3 триллиона долларов, на которые экономика Китая выросла в прошлом году", — отметили китайские журналисты.

"Доля экспорта в США для Китая — это всего 16%, поэтому для наших рынков это удар в меньшей степени, чем для американских", — отметил Цай Цзяньяо, вице-президент одного из китайских инвестиционных фондов.

Видимо, понимая, что пошлинами Пекин не запугать, в Вашингтоне решили давить иначе. Новый указ Трампа "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий" формально вроде бы не про торговлю и пошлины, и даже Китай не фигурирует. Но в американском Минторге не стали скрывать: в черном списке компаний, что якобы подрывают национальную безопасность, — китайские IT-гиганты, прежде всего Huawei.

В китайском МИД, отвечая на вопрос "Вестей недели" не является ли это очередным шагом торговой войны, сказали: "Очевидно, но Пекин будет отстаивать интересы своего бизнеса".

"Мы призываем Соединенные Штаты прекратить применять подобную практику. Со своей стороны, можем заверить, что иностранным компаниям, работающим в Китае, не о чем беспокоиться, если они не нарушают закон", — подчеркнул Лу Кан, официальный представитель МИД КНР.

А в Huawei даже заявили, что компания готова подписать соглашения с правительствами других стран, где отдельным пунктом и про обязательства: все оборудование — без элементов шпионажа. Китайский акт доброй воли, который за океаном оставили без ответа.