Путин поставил задачу оружейникам

Смотр новой военной техники провел президент Путин в двух городах России — Казани и Ахтубинске. Кроме этого, прошла и серия традиционных совещаний с оборонщиками. Отдельной темой стало лазерное оружие. Как меняется и обновляется российская армия?

Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ имени Валерия Чкалова. Президентский Ил-96 в небе над Ахтубинском встречает шестерка наших новых истребителей Су-57. Сопровождает его до посадки. Верховный главнокомандующий наблюдает за самолетами через иллюминатор. Внизу проплывают рукава Волги и Ахтубы. Завораживающее зрелище! Сразу после приземления он встретился с летчиками. Конечно, поделился впечатлениями.

"Красиво очень самолет сопровождали. Потом, смотрю, разошлись в разные стороны. Нужно, чтобы эта машина была самая лучшая в мире. Нам нужна именно такая машина. Мы очень рассчитываем на вас", — сказал глава государства.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Именно он должен сменить Су-27 в строевых частях. Но он не просто лучше. В нем соединились многие прорывные решения. Скорость — до двух с половиной махов. Дальность — свыше 4 тысяч километров. Истребитель уже не привязан к аэродрому и может выполнять задачи на большой удалении — обнаруживать цели и вести одновременно до 30 из них.

Под Су-57 специально модернизируют гиперзвуковую ракету "воздух-воздух" Р-37М дальнего действия — до 300 километров — это мировой рекорд. И вот тогда это будет совершенное оружие. Натовцы уже назвали его Frazor – "истребитель-лезвие". Точнее и не скажешь.

"Есть конкретные результаты. Пока не хотел бы говорить о численных характеристиках, но самолет будет лучший, поверьте мне, в мире", — отметил Радик Бариев, Герой России, начальник Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова Минобороны РФ.

Пока построены 10 таких самолетов. Их, скорее всего, передадут истребительным авиаполкам Южного военного округа.

"Мы на полигоне с министром говорили на этот счет, программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Проанализировали сейчас ситуацию, министр доложил. В результате того, что договорились с промышленностью фактически на 20% снизить стоимость летательных аппаратов и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин. Договорились о том, что закупим за тот же период времени — без увеличения стоимости — 76 таких самолетов", — сказал Владимир Путин.

В Ахтубинске президенту показали также гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", ЗРК С-350 "Витязь" и "Панцирь". "Кинжал" заступил на опытно-боевое дежурство еще в декабре 2017-го. "Витязь", по планам Минобороны, Воздушно-космические силы получат уже в этом году. Он заменит "Буки" и комплексы С-300, будет прикрывать воздушное пространство на ближних подступах.

Военные совещания Путин проводит дважды в год — в конце ноября и в мае. На этот раз — впервые в новом формате, с выездом на предприятие. Вместе с представителями высшего командного состава и профильными министрами. Своего рода совещание на ногах, как в Казани, на авиазаводе, где ускоренными темпами разворачивается производство модернизированных ракетоносцев и бомбардировщиков.

Ту-22М3М. Дальний многорежимный бомбардировщик. От предшественника остался только планер. Вся начинка – новая: электроника, навигационное оборудование, управление двигателями, средства радиоэлектронной борьбы. Так что теперь он сможет работать не только по наземным целям, но и по морским.

Именно на Казанском авиазаводе в середине 70-х создавалась основа нашей дальней и стратегической авиации, когда генеральным здесь был Виталий Копылов. При нем были запущены в производство и построены 30 ракетоносцев Ту-160. А Ту-22М3 — почти триста бортов. Титанический труд.

А вот в 90-е просто выживали, перебивались ремонтом. Но и тогда Копылов сделал все, чтобы сохранить предприятие. Подключил город, республику, всю Россию. Так и спасли Казанский авиазавод. Для Путина это очень важно. ."Было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Вам надо подумать над этим. Мы подумаем еще в рамках страны, как это сделать. В те тяжелые годы республика сильно помогала. Продукты привозили на предприятие, чтобы можно было рабочим раздать", — отметил президент.

Сейчас завод снова растет. Будут ремонтировать и, самое главное, строить новые самолеты. На Казанском авиазаводе полностью восстановили производство центроплана. Основной силовой элемент самолета. Его, можно сказать, хребет. Здесь находится расходный топливный бак. На него навешиваются основные агрегаты. Ну, а сюда крепится поворотный узел, на который затем навешивается тот самый элемент крыла, геометрия которого изменяется.

Казань готова поставлять по контрактам Минобороны еще и целую линейку новых вертолетов. Ми-38 в десантном варианте президент осмотрел изнутри. И, судя по всему, боевая машина ему понравилась. По словам вертолетостроителей, понравился Ми-38 и самим десантникам. Вместимость — 40 человек. Скорость — 280, дальность — до 800 километров. Малошумный — за счет перенося двигателей назад, с защищенным баком.

Состояние Воздушно-космических сил стало главной темой майских совещаний с участием президента. Имеющиеся вооружения уже сегодня позволяют обеспечить стратегический баланс сил. А некоторые разработки, например, в области гиперзвука, делают нас недосягаемыми для вероятного противника.

"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России, но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит "для них поздно"? Это значит, что средства защита от таких видов вооружений у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", — заявил Путин.

Отдельно глава государства сказал о вооружениях, которые совсем недавно можно было назвать фантастикой.

"Предлагаю рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружения, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов. Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы с вами понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", — пояснил Путин.

Президент имел в виду, конечно же, "Пересвет", который заступил на опытно-боевое дежурство 1 декабря прошлого года. "Пересвет" может применяться в том числе для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет.