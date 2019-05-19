"Жизнь начинается с зачатия": Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал увеличить рождаемость за счет снижения числа абортов. Призыв прозвучал на церемонии вручения ему премии фонда "Женщины за жизнь" в номинации "Амбассадор защиты жизни до рождения". По подсчетам патриарха, который называет аборты убийством, если каждый год дополнительно будут рождаться по миллиону детей, то к 2029 году население России вырастет до 156 миллионов человек, а к 2039-у — до 166 миллионов.

"Убить человека — великий грех", — напомнил глава Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ считает существующие в России меры поддержки материнства недостаточными для мощного демографического эффекта. Он назвал "замечательными" инициативы государства по поддержке материнства и детства. Однако отметил, что это "мизерные шаги".

Ранее в воскресной проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям хранить в сердце веру и быть счастливыми. Он предостерег воспитанников воскресных школ, присутствовавших на богослужении в храме Христа Спасителя, от соблазнов и искушений и пожелал им мирного радостного будущего. А также выразил надежду на то, что они научатся соединять в своем сознании "веру и счастье, веру и благополучие".