"Краснодар" пробился в Лигу чемпионов, разгромив "Арсенал"

Футбольный клуб "Краснодар" добился убедительной победы в Туле над местным "Арсеналом" в рамках 29 тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась разгромной победой краснодарских "быков" со счетом 3:0.

Примечательно, что все три гола в исполнении гостей были забиты во второй половине встречи. На 55 минуте открыл счет защитник "Краснодара" Сергей Петров, спустя 13 минут Маурисио Перейра удвоил преимущество клуба с юга России, а на 82 минуте нападающий сборной России Ари довел матч до разгрома туляков.

Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 53 очка и сравнялся по очкам с московским "Локомотивом", который ранее сыграл вничью с "Уралом". Краснодарцы и железнодорожники ведут борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов. "Арсенал" с 45 баллами занимает шестую строчку РПЛ.