Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

На Украине — последний день перед инаугурацией Зеленского. Чем успела наследить майданная власть?

Эта дата была центром всех политических дискуссий на Украине с момента официального оглашения результатов выборов. Верховная Рада день назначила. Владимир Зеленский вступит в должность президента 20 мая.

Спустя почти месяц — рекордный срок — перед Зеленским откроют сначала двери парламента, а потом и администрации. В планах — стандартный церемониал, команде избранного президента уже не до креатива. От неожиданных поворотов в этой украинской "Игре престолов" порядком устали все.

"Может прийти третий Майдан, и будет нам всем очень неприятно", — сказал Виталий Куприй, депутат Рады.

Депутаты на заседаниях Рады — то с наручниками, то с петлей для виселицы. Несговорчивых коллег пытаются убедить наконец-то определиться с датой инаугурации. Надавили уже на президента, и послы стран "большой семерки" попросили Петра Порошенко передать полномочия.

Главная интрига — роспуск парламента — все еще сохраняется. Объявить о том, что депутатам придется покинуть Раду, Зеленский может сразу после инаугурации.

А пока бегут — причем массово — чиновники из администрации президента. Министр иностранных дел, глава Совета национальной безопасности, представитель президента в Раде, советники, спичрайтеры… Чуть раньше от Порошенко открестился и самозванный патриарх Филарет. "Порошенко обещал одно, а делает другое. Договоренности были, что после обретения томоса я как патриарх буду управлять Церковью на самой Украине, а за пределами страны Церковь будет представлять митрополит Епифаний", — пожаловался Филарет.

Раскол среди раскольников. Оставшемуся в тени своего некогда протеже Епифания Филарету уже и стамбульский томос не нужен. Что с ним будет делать Епифаний, тоже непонятно. Заявил о возможном объединении с Украинской Греко-Католической Церковью, а она, как известно, подчиняется Папе Римскому. Автокефальный предвыборный проект Порошенко трещит по швам. Но уходящим властям не до этого — все силы бросили на принятие антироссийских санкций и закона о "державной мове".

"Для меня это гордость и честь — поставить подпись на этом документе", — заявил Порошенко.

Русский, венгерский, польский, словацкий… Родные языки почти половины населения Украины на официальном уровне под запретом. За нарушения — штрафы и даже уголовная ответственность. Дискриминационный закон Порошенко считает своим достижением. Очень хотел успеть записать его на свой счет, чтобы, подводя итоги своего пятилетнего срока на праздничном концерте в центре Киева, ему было что сказать украинцам.

Для выступления Петра Порошенко и Виталия Кличко огородили целую площадь, но народу пришло немного. Зато многолюдно было все неделю у Верховной Рады.

Пока депутаты принимали "важные" антироссийские законы и праздновали День вышиванки, на уличные митинги вышли те, кто уже не верит ни единому слову нынешнего правительства. Люди недовольны завышенными таможенными тарифами. Снова выросли цены на газ. Нет успехов в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

"Нет власти никакой. В 2019 году в Киеве — то, что было в прошлом веке. Народ волнуется, мы не знаем, что нас дальше ждет. Едет Коломойский, которого все боятся", — говорят украинцы.

Беглый олигарх Игорь Коломойский возвращается на Украину по странному совпадению как раз между признанием национализации "ПриватБанка" незаконной и инаугурацией Владимира Зеленского. В столице первым делом встреча с бизнес-партнерами, в их числе и Тимур Миндич — совладелец студии "95-й квартал" — и несколько действующих депутатов.

"Я решил ближайшие пять лет прожить на Украине, потому что надеюсь на верховенство права в стране", — отметил Коломойский.

На инаугурацию Зеленского, сказал, не пойдет, по крайней мере, на официальную часть. Да и, как утверждает, не звали.

В стенах Верховной рады Владимир Зеленский присягнет на Конституции и Евангелии. Затем пройдет в Мариинский дворец для встречи с международными делегациями. А народ "слуга" позвал в Мариинский парк — наблюдать за всем этим в прямом эфире на большом экране.

Потом президент — уже без приставки "новоизбранный" — отправится в администрацию на Банковскую. Ее, как и здание Кабмина, и площадь перед Верховной Радой, накануне тщательно помыли.