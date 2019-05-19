Тема:
Выборы на Украине 29 минут назад
Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников
На Украине — последний день перед инаугурацией Зеленского. Чем успела наследить майданная власть?
Эта дата была центром всех политических дискуссий на Украине с момента официального оглашения результатов выборов. Верховная Рада день назначила. Владимир Зеленский вступит в должность президента 20 мая.
Спустя почти месяц — рекордный срок — перед Зеленским откроют сначала двери парламента, а потом и администрации. В планах — стандартный церемониал, команде избранного президента уже не до креатива. От неожиданных поворотов в этой украинской "Игре престолов" порядком устали все.
"Может прийти третий Майдан, и будет нам всем очень неприятно", — сказал Виталий Куприй, депутат Рады.
Депутаты на заседаниях Рады — то с наручниками, то с петлей для виселицы. Несговорчивых коллег пытаются убедить наконец-то определиться с датой инаугурации. Надавили уже на президента, и послы стран "большой семерки" попросили Петра Порошенко передать полномочия.
Главная интрига — роспуск парламента — все еще сохраняется. Объявить о том, что депутатам придется покинуть Раду, Зеленский может сразу после инаугурации.
А пока бегут — причем массово — чиновники из администрации президента. Министр иностранных дел, глава Совета национальной безопасности, представитель президента в Раде, советники, спичрайтеры… Чуть раньше от Порошенко открестился и самозванный патриарх Филарет. "Порошенко обещал одно, а делает другое. Договоренности были, что после обретения томоса я как патриарх буду управлять Церковью на самой Украине, а за пределами страны Церковь будет представлять митрополит Епифаний", — пожаловался Филарет.
Раскол среди раскольников. Оставшемуся в тени своего некогда протеже Епифания Филарету уже и стамбульский томос не нужен. Что с ним будет делать Епифаний, тоже непонятно. Заявил о возможном объединении с Украинской Греко-Католической Церковью, а она, как известно, подчиняется Папе Римскому. Автокефальный предвыборный проект Порошенко трещит по швам. Но уходящим властям не до этого — все силы бросили на принятие антироссийских санкций и закона о "державной мове".
"Для меня это гордость и честь — поставить подпись на этом документе", — заявил Порошенко.
Русский, венгерский, польский, словацкий… Родные языки почти половины населения Украины на официальном уровне под запретом. За нарушения — штрафы и даже уголовная ответственность. Дискриминационный закон Порошенко считает своим достижением. Очень хотел успеть записать его на свой счет, чтобы, подводя итоги своего пятилетнего срока на праздничном концерте в центре Киева, ему было что сказать украинцам.
Для выступления Петра Порошенко и Виталия Кличко огородили целую площадь, но народу пришло немного. Зато многолюдно было все неделю у Верховной Рады.
Пока депутаты принимали "важные" антироссийские законы и праздновали День вышиванки, на уличные митинги вышли те, кто уже не верит ни единому слову нынешнего правительства. Люди недовольны завышенными таможенными тарифами. Снова выросли цены на газ. Нет успехов в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.
"Нет власти никакой. В 2019 году в Киеве — то, что было в прошлом веке. Народ волнуется, мы не знаем, что нас дальше ждет. Едет Коломойский, которого все боятся", — говорят украинцы.
Беглый олигарх Игорь Коломойский возвращается на Украину по странному совпадению как раз между признанием национализации "ПриватБанка" незаконной и инаугурацией Владимира Зеленского. В столице первым делом встреча с бизнес-партнерами, в их числе и Тимур Миндич — совладелец студии "95-й квартал" — и несколько действующих депутатов.
"Я решил ближайшие пять лет прожить на Украине, потому что надеюсь на верховенство права в стране", — отметил Коломойский.
На инаугурацию Зеленского, сказал, не пойдет, по крайней мере, на официальную часть. Да и, как утверждает, не звали.
В стенах Верховной рады Владимир Зеленский присягнет на Конституции и Евангелии. Затем пройдет в Мариинский дворец для встречи с международными делегациями. А народ "слуга" позвал в Мариинский парк — наблюдать за всем этим в прямом эфире на большом экране.
Потом президент — уже без приставки "новоизбранный" — отправится в администрацию на Банковскую. Ее, как и здание Кабмина, и площадь перед Верховной Радой, накануне тщательно помыли.
Ранее по теме
-
Порошенко уволил Турчинова29 минут назад
-
Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили2 часа назад
-
Порошенко рассказал о самом обидном3 часа назад
-
Порошенко пожелал, чтобы Зеленскому Бог помогал4 часа назад
-
Порошенко объявил о завершении декоммунизации5 часов назад
-
Названа предполагаемая дата досрочных выборов в Раду6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Каире взорвался туристический автобус
- Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
- Дипломатам было стыдно за Порошенко
- Компания Маска будет судиться с Белым домом
- Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Самое читаемое
-
Раскрыты страшные подробности падения двухлетней девочки в колодец, заполненный водой
- Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
- Российский постпред при ООН предложил британскому медицинскую помощь
- Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
Мать бросила дочь в поликлинике ради сожителя
- Водители требуют строже наказывать обочечников
- Сергей Собянин рассказал о новой жизни Капотни
- В "Ночи музеев" участвуют парки, банки и даже рынки
- Съезд ведьм выгнали из музея "Царицыно"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом