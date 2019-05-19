Эстония верит в диалог с Россией, но в ПАСЕ ее видеть не хочет

Против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По словам эстонского лидера, она "верит в диалог с Россией, но это не означает возвращения России ко всем партнерским отношениям".

Причиной Кальюлайд назвала нарушение Россией "международного права и своих обещаний". Заявление, сделанное ею на Международной конференции имени Леннарта Мери в Таллине, цитирует эстонский портал Pealinn.ee.

Представителей России лишили ряда прав в ПАСЕ после референдума в Крыму в 2014 году. Российская делегация прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила выплату взносов до полного восстановления ее полномочий.

В организации признавали, что действия Москвы привели к финансовым трудностям. В пятницу, 17 мая, Совет Европы сделал заявление о необходимости равноправного участия всех государств-членов организации в ее работе, напоминает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии комитета министров Совета Европы в Хельсинки заявил, что Россия не стремится выходить из Совета Европы и не отказывается "ни от одного из своих обязательств, включая финансовые". Наша страна заинтересована в продолжении работы в Совете Европы на основе норм международного права и Устава ООН, добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия заинтересована в работе в ПАСЕ, но только при "полноправном и равноправном участии российской делегации во всех механизмах".