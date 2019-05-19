Макаров открестился от женщины со скандального видео

Российский бизнесмен Игорь Макаров заявил, что женщина на скандальном видео, стоившим политической карьеры нескольким высокопоставленным чиновникам Австрии, не его родственница. Ранее ряд СМИ сообщили, что на записи, сделанной на испанском курорте два года назад, теперь уже бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и видный партийный функционер Йохан Гуденус беседуют о финансовой поддержке Австрийской с партии и последующих преференциях с некой Аленой Макаровой, которую в прессе назвали "племянницей российского олигарха".

Владелец группы компаний "Арети" заявил, что был единственным ребенком в семье, поэтому племянниц у него нет, цитирует Макарова "Интерфакс". Бизнесмен еще раз подчеркнул, что не имеет никакого отношения к инциденту и с Аленой Макаровой "не знаком вообще".

Видео встречи предполагаемой россиянки с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе вызвало политический скандал и привело к отставке. Многие эксперты заметили, что видео неслучайно появилось за неделю до выборов в Европарламент.