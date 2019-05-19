Репортаж с передовой: ливийцы - за Хафтара, так как хотят мира

Глава парламента Ливии Агила Салех вслед за представителями большинства ливийских племен высказался в поддержку действий маршала Хафтара против террористов. Все хотят, чтобы война поскорее закончилась и начался политический процесс объединения страны.

Тем временем сам маршал и его армия обложили столицу Триполи в стремлении покончить с двоевластием в стране. Сопротивление оказывают разношерстные силы правительства Национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, на стороне которого Запад и признание со стороны ООН.

Боевики группировок, которые подчиняются правительству в Триполи, ежедневно обстреливают жилые кварталы пригорода ливийской столицы. Вот последствия подобных обстрелов — в результате попадания снарядов в дом погибли мать и ребенок. Участники незаконных вооруженных формирований стреляют не точно, часто попадают по строениям, рядом с которыми даже нет объектов Ливийской национальной армии.

Обычная картина для мест, по которым прокатилось несколько волн боевых действий. Международный аэропорт Триполи, точнее, то, что от него осталось. Силы Ливийской национальной армии, которой командует маршал Хафтар, взяли воздушную гавани под свой контроль практически сразу после того, как стало известно, что войска идут на Триполи. И это был, пожалуй, самый громкий публичный успех наступательной операции, которая длиться уже почти два месяца.

Наша съемочная группа вместе с отрядом Ливийской национальной армии находится на передовой в пригороде Триполи. Бойцы ЛНА ведут огонь по боевикам радикальных группировок из крупнокалиберных пулеметов, боевики находятся в полукилометре от этого моста.

Старейшины близлежащих населенных пунктов прибыли на передовую, чтобы поддержать бойцов подразделений, которые участвуют в операции. В священный для мусульман месяц Рамадан бои не прекращаются. И такая поддержка со стороны лидеров местных племен говорит о многом.

Люди устали от войны, которая не прекращается фактически уже 8 лет, и именно поэтому одобряют действия Хафтара. Маршал подчеркивает, что ведет борьбу не за власть, а за объединение страны под началом светского правительства.

Штурмом ливийской столицы руководит генерал Абдульсалям аль-Хасси, соратник маршала Хафтара, профессиональный военный. Кстати, генерал еще в советское время учился на курсах для иностранцев в Рязанском училище ВДВ. Командующий оперативной группировкой "Запад" Ливийской национальной армии говорит, что в нынешних условиях невозможно организовать процесс политического урегулирования в Ливии, слишком велико влияние радикальных группировок на правительство в Триполи.

"Как только мы возьмем под контроль Триполи, мы принесем стабильность, порядок и верховенство закона в ливийскую столицу. Незаконные вооруженные формирования будут ликвидированы, и мы будем защищать светское государство. Сейчас правительство в Триполи контролируют боевики радикальных группировок и в таком положении не способно поддерживать стабильность в Ливии и привести страну к миру", — уверен аль-Хасси.

Сейчас главные силы правительства Национального единства — это боевики из Мисураты. Часть — члены террористической организации "Братья мусульмане" (запрещена в РФ), другие — из местного филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), есть даже радикалы, которые ранее воевали на стороне ИГИЛ (запрещено в РФ). Их поддерживает Турция, Катар, Италия. Финансируют, вооружают и обучают. Причем известно, что в распоряжении боевиков не только стрелковое оружие, есть авиация, радикалы используют даже ударные беспилотники турецкого производства, артиллерия — реактивная и ствольная. Недавно стало известно о том, что в распоряжении боевиков появились переносные зенитно-ракетные комплексы.

Эту машину в ходе боев у ливийской столицы захватили бойцы Вооруженных сил страны. В пикапе — несколько ящиков с ПЗРК. А ведь не секрет, что часто оружие, которое есть в распоряжении террористических группировок в Ливии, отправляется радикалам, которые действуют в Сирии, Ираке, других странах Ближнего Востока.

Продвижение сил Ливийской национальной армии замедлилось. Быстрой операции у командования не получилось, теперь военные пытаются полностью заблокировать Триполи, чтобы перерезать пути снабжения боеприпасами, оружием и топливом. Но даже в такой ситуации переговорные позиции маршала Хафтара боевые действия значительно усилили, кроме того, выросла и поддержка со стороны жителей населенных пунктов, которые были взяты под контроль силами армии. И произошло это потому, что после освобождения уровень безопасности на этих территориях действительно вырос.