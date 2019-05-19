Пожарные наглотались дыма: с огнем в Бордо боролись 20 часов

Во Франции наконец удалось потушить пожар на подземной парковке в Бордо. На это потребовалось почти 20 часов. Пострадали трое пожарных — они наглотались дыма.

Предположительно причиной возгорания стал один из автомобилей, передает телеканал "Россия 24". Сколько всего машин в итоге уничтожено огнем, пока неизвестно.

Место обследуют с осторожностью — могут рухнуть перекрытия. На ближайшие дни в этом районе отменили движение трамваев и работу знаменитого блошиного рынка Сен-Мишель.