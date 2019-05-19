Смертельное ДТП в Германии: перевернулся автобус с 74 пассажирами

На автобане близ германского Лейпцига опрокинулся междугородний автобус перевозчика Flixbus. По данным таблоида Bild, в результате страшной аварии один человек погиб и как минимум 20 были ранены.

По предварительным данным полиции, автобус, в котором находились 75 человек, опрокинулся на бок примерно в 17:30 (18:30 по Москве). Один человек погиб, по меньшей мере пять получили серьезные ранения и десятки — легкие.

На месте ДТП много машин экстренных служб, было запрошено несколько спасательных вертолетов. Причина аварии пока неясна. Автобус ехал в Мюнхен.