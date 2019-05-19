Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака.

Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США. Пострадавших нет. Как сообщает телеканал "Россия 24", СМИ заподозрили провокацию с целью возложить вину на Иран.

Ранее американцы вывезли из страны большую часть сотрудников посольства и членов их семей. А после обстрела в Белый дом сразу же приехал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он активно выступает за военное вмешательство в дела Ирана. А вот Дональд Трамп, по словам источников, пытается избежать военного конфликта, что может привести к его провалу на выборах президента.