Сокращение добычи нефти в условиях санкций: в Джидде прошел мониторинг ОПЕК+

Альянсу ОПЕК+ необходимо не допустить перегрева на мировом рынке нефти, заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак после заседания в Саудовской Аравии. О чем удалось договориться?

В мае Россия выполнит сделку более чем на 100 процентов. Об этом заявил глава российского Министерства энергетики Александр Новак на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Кроме того, наша страна будет и дальше следовать всем условиям соглашения, будь то рост или смягчение параметров.

Александр Новак также встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии. Москва и Эр-Рияд по-прежнему смотрят в одну сторону: у них нет разногласий по принципиальным параметрам сотрудничества ОПЕК+. По итогам переговоров Халид аль-Фалих дал эксклюзивный комментарий телеканалу "Россия 24". Он рассказал о текущей ситуации с добычей нефти в стране.

На заседании комитета Халид аль-Фалих заявил, что мировой нефтяной рынок сейчас находится в "деликатной ситуации": есть опасения нехватки сырья, в том числе из-за перебоев с поставками и санкций. Например, глава делегации Венесуэлы в своем выступлении эту тему обошел стороной. Но Халид аль-Фалих добавил, что коммерческие запасы нефти пока растут и их необходимо снизить. С такой позицией согласны и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Участников сделки ОПЕК+ беспокоят и другие факторы, влияющие на нефтяные котировки. Ситуация в Ливии — не исключение.

В декабре 2018 года ОПЕК и страны, не входящие в организацию, договорились о снижении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. За точку отсчета взяли показатели октября 2018 года. Действие соглашения завершается в конце июня текущего года.

На встрече в Джидде, конечно, обсудили и будущее сделки ОПЕК+. Кто-то говорит о 100-процентной необходимости ее продления, кто-то пока не делает таких громких заявлений. Узнать ответ на этот вопрос можно будет спустя месяц в Вене. Там пройдет заседание картеля и стран, не входящих в него.