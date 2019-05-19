ДТП на юге Москвы: три человека пострадали

На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, ДТП произошло в районе дома №40 по улице Липецкой.

Всех пострадавших передали врачам скорой помощи, прибывшим на место происшествия. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, передает ТАСС.