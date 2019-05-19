Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

Московский ЦСКА в финале баскетбольной Евролиги, который прошел в испанской Витории, встречался с турецким "Анадолу-Эфес". Армейские баскетболисты обыграли соперника со счетом 91:83 и спустя три года стали победителями главного европейского турнира среди клубов.

В первой четверти ЦСКА обыграл турецкую команду со счетом 29:20. Правда, во второй сильнее уже были баскетболисты "Анадолу-Эфес" – 22:15. Однако вторая половина матча осталась за командой Димитриса Итудиса.

Последний раз армейцы побеждали в финале Евролиги в 2016 году. Всего же в российской истории ЦСКА четырежды становился лучшей командой Европы (2006, 2008, 2016, 2019).