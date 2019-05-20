Взрыв в Гизе: радикальные исламисты продолжают атаковать иностранцев в Египте

В Египте не менее 17 человек пострадали в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Гизе.

Взрыв произошел в тот момент, когда туристический автобус проезжал мимо строительной площадки, где возводят новый египетский музей. Террористы спрятали самодельное взрывное устройство в бетонном заграждении. После взрыва там образовалась двухметровая воронка. В автобусе находились более 20 туристов из ЮАР. В результате теракта 17 человек получили ранения, 10 пострадавших – египтяне, семь человек – граждане Южноафриканской республики. Осколки самодельного взрывного устройства попали в автобус и легковой автомобиль, находившиеся рядом.

Сразу после террористического акта раненых доставили в местные больницы, место взрыва оцепили сотрудники египетских спецслужб. Стало известно, что для изготовления бомбы террористы использовали тротил. При этом экскурсии у пирамид власти отменять не стали. Отель, который находится недалеко от места теракта, продолжает работать. Движение на участке трассы, где прогремел взрыв, было перекрыто на время, пока шли следственные действия.

Туристический бизнес Египта (а туризм — одна из основных статей дохода экономики страны) страдает в результате атак радикальных исламистов. Власти Египта ведут борьбу с террористами на Синае, там к антитеррористической операции привлечены подразделения вооруженных сил страны. Кроме того, спецслужбы системно пытаются ликвидировать группировки, которые планируют и проводят теракты в столице. На территории Египта свои сети имеют и боевики "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России), радикалы из Аль-Каиды (запрещена в России). Большое число сторонников здесь, в Египте, у террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Это уже вторая за последние полгода атака террористов на иностранцев в столичном регионе Египта. 28 декабря на пути следования туристического автобуса недалеко от пирамид в Гизе сработало самодельное взрывное устройство. Тогда в результате террористического акта двое туристов из Вьетнама погибли, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.