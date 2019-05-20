Минобороны РФ заказало партию снарядов калибра 30 мм с управляемым подрывом для госиспытаний

Для проведения государственных испытаний Министерство обороны РФ заказало первую опытно-промышленную партию 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом. Об этом СМИ рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин".

Как напомнил Кочкин, вооружение в калибре 30 миллиметров применяется в технике сухопутных войск, в авиационной и военно-морской технике. Применение таких боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов и дооснащения аппаратурой управления, передает ТАСС.

Ранее на форуме "Армия-2018" управляющий директор НПО "Прибор" Юрий Набоков рассказал, что российские системы с боеприпасом управляемого подрыва будут дешевле мировых аналогов, так как российская система управления – лазерная. Она требует не изменения компоновки всей боевой машины, а лишь установки блока лазерного управления.